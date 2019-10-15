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Константин Богомолов запечатлел супругу «верхом на льве»

Звездная семья отправилась на отдых.

Константин Богомолов запечатлел супругу «верхом на льве»
Богомолов запечатлел Собчак верхом на льве/globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов, который приводит отпуск со своей супругой светской львицей Ксенией Собчак, опубликовал в Instagram новую фотографию с отдыха. Вместе с женой он посетил один их храмов. Светская львица не упустила возможность и взобралась на статую льва. «Верхом на льве», — кратко подписал снимок Константин Богомолов.

Любопытно, что некоторые подписчики стали подшучивать над режиссером. Они заметили, что супруга сейчас обуздала режиссера, который из льва превратился в обычного котенка.

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу два месяца назад. Их торжество стало одним из самых запоминающихся за последнее время. Чего только стоит приезд на катафалке в ЗАГС.

Между тем этот заезд стоил паре штрафа в пять тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД и простые жители столицы обратили внимание, что пара ехала по улицам Москвы с открытым багажником. Теоретически молодожены даже могли выпасть на проезжую часть под другие автомобили.

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Константин Богомолов запечатлел супругу «верхом на льве»
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