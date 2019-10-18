ЗВЕЗДЫ

«Вылитый дедушка»: Пугачева отреагировала на фото сына Ксении Собчак

Светская львица запечатлела наследника во время игр.

«Вылитый дедушка»: Пугачева отреагировала на фото сына Ксении Собчак
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в сентябре сыграла свадьбу с Константином Богомоловым. Многие гости, которые присутствовали на торжестве отметили, что прослезились на праздничном торжестве. Теперь телеведущая по-настоящему счастлива со своим избранником. Ходили слухи, что она ждет от него ребенка, но эта информация так и не подтвердилась. Теперь знаменитость успевает посещать различные светские мероприятия, дарить любовь мужу, записывать собственные программы и заботиться о сыне Платоне.

Иногда за мальчиком приглядывает бывший супруг светской львицы Максим Виторган, но в основном наследник всегда находится с мамой. Не так давно Ксения показала, как малыш ее попытался обмануть, подсунув пустой стакан сока. Платон растет очень быстро. Через месяц ему исполнится уже три года. В столь юном возрасте он уже изучает английский язык и хорошо плавает в воде. Собчак также занимается с ним развивающими играми.

На новом фото сын телеведущей запечатлен сидя на коврике, где разложены карточки с надписями и изображениями овощей. Ребенку нужно найти найти к ним подходящую игрушку. В кадре Платон, облаченный в черные брюк и полосатую футболку, держит в руках игрушку в виде баклажана.

«После интервью с Шарием, детально объясняю Платону, что такое баклажан», — написала Ксения.

«Какой хорошенький», — сразу отметила Марина Юдашкина. А Алла Пугачева, как и поклонники заметила, что мальчик похож на знаменитого родственника. «Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — заявила она. Не остались в стороне и подписчики. «Похож на отца Ксении, мне так кажется», «Он так похож на вашего отца», «Какой милый», «Вот лапочка», «Красавец», — прокомментировали они пост.

фото: instagram.com/xenia_sobchak/

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Звездные детиКсения СобчакМаксим ВиторганПлатон Виторган
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«Вылитый дедушка»: Пугачева отреагировала на фото сына Ксении Собчак
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