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Пфайффер дала совет новой Женщине-кошке

Она попросила Зои Кравиц проследить за дизайнерами, которые будут шить для нее костюм.

Пфайффер дала совет новой Женщине-кошке
Мишель Пфайффер Фото: globallookpress.com

30-летняя звезда картины «Фантастические твари: Преступления Грин-Де-Вальда» Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой. На эту новость отреагировала актриса Мишель Пфайффер, которая ранее перевоплощалась в этого персонажа. Речь идет о картине «Бэтмен возвращается».

Пфайффер дала своей преемнице неожиданный, но практичный совет, пишет издание Entertainment Weekly.

«Обязательно удостоверься, чтобы дизайнеры во время создания твоего костюма предусмотрели, как ты будешь ходить в туалет», — сказала Мишель во время одного из ток-шоу.

Говоря о тонкостях работы в подобном кино, Пфайффер отметила, что рада за Зои Кравиц.

Напомним, недавно в прокат вышла вторая часть «Малефисенты», в которой Мишель сыграла одну из главных ролей. По словам звезды картины «Звездная пыль», она с детства мечтала приметь образ королевы-злодейки. В начале октября Пфайффер представила новый фильм от студии Disney в Москве.

Напомним, в сиквеле истории также приняли участие Анджелина Джоли, Эль Фаннинг и другие.

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Тэги:

"Малефисента-2"«Малефисента: Владычица тьмы»Зои КравицМишель Пфайффер
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Пфайффер дала совет новой Женщине-кошке
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