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Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой

Девушка составит компанию уже утвержденному на роль Бэтмена Роберту Паттинсону.

Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой
Зои Кравиц/Фото: https://www.instagram.com/p/BxKw2cdhxYL/

Зои Кравиц утвердили на роль Женщины-кошки в новой версии «Бэтмена». Девушка обошла своих прямых конкуренток Ану де Армас, Эллу Балинску и Эйсу Гонсалес и сумела доказать, что именно она подходит для исполнения роли. Итоговое решение по выбору партнерши принимал уже утвержденный на роль супергероя Роберт Паттинсон. Он пообщался с каждой из претенденток наедине, а затем озвучил окончательное решение режиссерам. Таким образом, это будет уже вторая темнокожая Женщина-кошка в экранизациях комиксов – первой стала Холли Берри.

Сама Зои свой успех пока не прокомментировала. Сценарист и продюсер Мэтт Ривз, в свою очередь, пообещал сделать историю приключений Бэтмена захватывающей и эмоциональной, передает The Guardian.  В новом фильме зритель увидит больше детективных ответвлений, чем это было реализовано в «Темном рыцаре». Напомним, что сейчас создатели ленты ведут переговоры с Джеффри Райтом на роль комиссара Гордона, а Джона Хилл должен дать окончательный ответ по поводу участия в проекте в качестве одного из злодеев.

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Зои Кравиц станет новой Женщиной-кошкой
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