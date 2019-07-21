Кравиц рассказал о дружеских отношениях с Момоа

Поклонников всегда удивляли особые отношения 55-летнего певца Ленни Кравица с его бывшей женой Лизой Боне. Спустя 20 лет после расставания они сумели сохранить дружбу. Об этом подробнее музыкант рассказал в недавнем интервью британскому изданию The Times.

По словам Кравица, развод с Лизой Боне дался ему нелегко. Пара поженилась в далеком 1987 году. В браке у них родилась дочь Зои, которая сейчас строит карьеру актрисы. Союз продлился всего шесть лет.

«Вы вступаете в брак с кем-то, а потом расстаетесь, это, конечно, нелегко. Но мы с Лизой постарались, нашли время, чтобы снова стать лучшими друзьями. Сейчас наши семьи в отличных отношениях», — рассказал о своих чувствах Кравиц.

Отметим, что американский певец в теплых отношениях не только с экс-супругой, но и с нынешним мужем Лизы Боне, актером Джейсоном Момоа, который известен по фильму «Аквамен» и сериалу «Игра престолов».

«Люблю ее мужа, он мне как брат, их детей я тоже обожаю. Это круто, но это требует усилий», — отметил музыкант.

Что касается Момоа и Боне, то они поженились в 2017-м после 12 лет романтических отношений. Пара воспитывает двух детей – дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вулфа Манакоапо Намакаха.