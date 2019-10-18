НОВОСТИ

Данила Козловский спас бездомного щенка от смерти в Грузии

Ветеринары диагностировали у собаки анемию.

Данила Козловский спас бездомного щенка от смерти в Грузии
Данила Козловский/Фото: https://www.instagram.com/p/Bx2zsFmI8lD/

Актер Данила Козловский спас бездомного щенка от смерти в Грузии. Артист прибыл в Закавказье по работе. Выезжая из Тбилиси на машине, Данила заметил на обочине худого и истощенного щенка. Сначала артист сомневался, стоит ли ему останавливаться, ведь дома у него уже живет одна спасенная с улицы собака по имени Груша, но потом все же припарковал машину на обочине. Спутница актера вышла из транспортного средства и сразу же подхватила бездомного щенка на руки.
Данила поведал, что до последнего уговаривал себя не покидать салон транспортного средства. В итоге артист все же вышел и направился к маленькому животному с четким пониманием – оставить собаку здесь он не может.

«Пока я распылялся про нашу занятость и живую душу, он подошел и лег прямо на мой кроссовок, мордочкой на шнурки и посмотрел мне в глаза. Причём без всякой мольбы во взгляде, а как то даже… мол, «чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято». Это был последний и самый убедительный аргумент с его стороны. Мы взяли его на руки и поехали в город, к ветеринару», — вспомнил Козловский.

Чуть позже медики обнаружили у спасенного животного много блох – насекомые могли закусать собачьего детеныша до смерти. Козловский признался – он сделал для питомца все, чтобы спасти его от смерти, а затем в кратчайшие сроки через знакомых оформил на собаку документы и привез ее в Москву. Сейчас счастливый пес живет у знакомой актера, а сам Козловский подчеркнул: он уверен, что в тот момент поступил правильно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГрузияДанила КозловскийКозловский последние новостисобакащенок
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Данила Козловский спас бездомного щенка от смерти в Грузии
Интересно?
Поделись с друзьями: