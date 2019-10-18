Актер Данила Козловский спас бездомного щенка от смерти в Грузии. Артист прибыл в Закавказье по работе. Выезжая из Тбилиси на машине, Данила заметил на обочине худого и истощенного щенка. Сначала артист сомневался, стоит ли ему останавливаться, ведь дома у него уже живет одна спасенная с улицы собака по имени Груша, но потом все же припарковал машину на обочине. Спутница актера вышла из транспортного средства и сразу же подхватила бездомного щенка на руки.

Данила поведал, что до последнего уговаривал себя не покидать салон транспортного средства. В итоге артист все же вышел и направился к маленькому животному с четким пониманием – оставить собаку здесь он не может.

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«Пока я распылялся про нашу занятость и живую душу, он подошел и лег прямо на мой кроссовок, мордочкой на шнурки и посмотрел мне в глаза. Причём без всякой мольбы во взгляде, а как то даже… мол, «чего ты расшумелся, у нас здесь так не принято». Это был последний и самый убедительный аргумент с его стороны. Мы взяли его на руки и поехали в город, к ветеринару», — вспомнил Козловский.

Чуть позже медики обнаружили у спасенного животного много блох – насекомые могли закусать собачьего детеныша до смерти. Козловский признался – он сделал для питомца все, чтобы спасти его от смерти, а затем в кратчайшие сроки через знакомых оформил на собаку документы и привез ее в Москву. Сейчас счастливый пес живет у знакомой актера, а сам Козловский подчеркнул: он уверен, что в тот момент поступил правильно.