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Миро назвала Рудковскую «бабкой» и напомнила о климаксе

Скандальный блогер намекнула на немалый возраст продюсера и заявила, что сейчас ей уже пора мечтать о внуках.

Миро назвала Рудковскую «бабкой» и напомнила о климаксе
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B2mtEz1lDvJ/

Скандальная блогер Лена Миро вновь раскритиковала Яну Рудковскую: на этот раз поводом для негатива стало заявление продюсера о том, что она больше не может иметь детей. Сначала Миро достаточно сдержанно намекнула, что даже в самом плохом человеке можно найти что-то хорошее – так она высказалась о любви Яны к детям. Но уже позже девушка не удержалась от язвительного комментария по поводу возраста продюсера. Миро назвала знаменитость «бабкой» и заявила, что «в возрасте 55 лет после климакса женщины обычно ждут внуков».

Отдельно блогер раскритиковала личную жизнь Яны¸ акцентировав внимание на том, что Рудковская была замужем три раза и имеет троих сыновей. Миро призналась, что ей жаль нынешнего супруга Рудковской – Евгения Плющенко, ведь тот вынужден пойти супруге навстречу и согласиться на суррогатное материнство.

«Я, как добрый и отзывчивый человек, посоветовала бы Яночке не издеваться над мужем. Если человек считает суррогатное материнство бякой, принуждать его к этому точно не стоит», — резюмировала она.

Отметим, Яна Рудковская становится объектом критики Лены Миро чуть ли не чаще других звезд. До этого блогер достаточно резко высказалась о внешнем виде продюсера Димы Билана – тогда Лена заявила, что видит в Яне слишком неуверенного в себе человека.

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Миро назвала Рудковскую «бабкой» и напомнила о климаксе
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