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Яна Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки

По мнению продюсера, она похожа характером на звезд телевидения.

Яна Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки
Яна Рудковская. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/RUDKOVSKAYAOFFICIAL/

В своем новом интервью, на этот раз изданию spletnik.ru, продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о своей жизни и планах на жизнь. Кроме того, знаменитость призналась, что она очень похожа по характеру на других своих звездных приятельниц – Ксению Собчак и Тину Канделаки.

«Если бы Тина спросила: «Пойдешь со мной в разведку?», я бы пошла. И когда Ксюша сказала: «Давай, мы сделаем круто», я ей поверила», — отмечает продюсер, рассказывая о запуске нового реалити-шоу на канале «Супер», главной героиней которого станет она и ее супруг Евгений Плющенко.

Кстати, Рудковская не стала раскрывать сумму гонорара за участие в проекте. Яна подчеркнула, что, в первую очередь ее волнуют рейтинги шоу.

Напомним, в этой же беседе продюсер рассказала, что успех и хорошие доходы их семье даются очень тяжело.

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Яна Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки
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