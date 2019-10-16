Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей

Яна Рудковская дала большое интервью журналу Tatler. В ходе откровенной беседы известного продюсера спросили, о чем она действительно жалеет. Оказалось, что мать троих сыновей всегда хотела еще и дочку, но сама она уже не сможет выносить ребенка. Когда у нее была такая возможность, женщина посвятила себя работе. Когда же Яна решила, что «пора», здоровье подвело. Три года подряд вместе с супругом Евгением Плющенко они пытались зачать девочку, но не удалось.

«У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка», — печально резюмировала Рудковская.

При этом она рассматривает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери. Но для такого сценария паре сначала придется пересилить предубеждения. Муж-фигурист пока что категорически против этой идеи.

больше по теме Рудковская не поскупилась на сотни белых роз ради званого ужина в особняке Светская львица встречала гостей в лаконичном образе.

Напомним, у 44-летней Рудковской два сына от второго брака и третий ребенок — Саша, он же Гном Гномыч — наследник не только состояния Евгения Плющенко, но и его талантов. Юный Александр, кстати, тоже мечтает о сестренке.

Как вы думаете, стоит ли звездной семье прибегать к суррогатному материнству?