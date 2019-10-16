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Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей

При этом супруга Евгения Плющенко очень хочет дочку.

Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей
Яна Рудковская три года пыталась забеременеть, но не смогла. Фото: Komsomolskaya Pravda

Яна Рудковская дала большое интервью журналу Tatler. В ходе откровенной беседы известного продюсера спросили, о чем она действительно жалеет. Оказалось, что мать троих сыновей всегда хотела еще и дочку, но сама она уже не сможет выносить ребенка. Когда у нее была такая возможность, женщина посвятила себя работе. Когда же Яна решила, что «пора», здоровье подвело. Три года подряд вместе с супругом Евгением Плющенко они пытались зачать девочку, но не удалось.

«У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка», — печально резюмировала Рудковская.

При этом она рассматривает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери. Но для такого сценария паре сначала придется пересилить предубеждения. Муж-фигурист пока что категорически против этой идеи.

Напомним, у 44-летней Рудковской два сына от второго брака и третий ребенок — Саша, он же Гном Гномыч — наследник не только состояния Евгения Плющенко, но и его талантов. Юный Александр, кстати, тоже мечтает о сестренке.

Как вы думаете, стоит ли звездной семье прибегать к суррогатному материнству?

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беременность и родыдети звездсуррогатное материнствоЯна РудковскаяЯна Рудковская и Евгений Плющенко
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Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей
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