Первый канал снимет фильм про посадивших самолет в кукурузном поле летчиков

Накануне съемочная группа прилетала в Екатеринбург, чтобы лично пообщаться с каждым из сотворивших чудо-пилотов.

Первый канал снимет фильм про летчиков, которые сумели посадить полный самолет на кукурузное поле без жертв. Накануне Екатеринбург посетила телевизионная команда — журналисты прилетели в столицу Урала, чтобы лично пообщаться с Дамиром Юсуповым и Георгием Мурзиным. Одна из коллег сотрудницы телеканала отметила, что первый пилот перестал представляться перед взлетом. Подобным образом мужчина хочет скрыться от настигшей его популярности.

Как передает портал e1, теперь Дамир в приветственном слове просто говорит «Вас приветствует экипаж». Оба сотрудника «Уральских авиалиний» отмечают, что устали от избыточного внимания к себе и хотели бы выполнять свою работу спокойно.

Чуть позже в пресс-службе авиаперевозчика факт съемки подтвердили, но поделиться подробностями отказались. Также неизвестно, когда сам фильм появится в эфире.