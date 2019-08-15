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Губерниев поблагодарил владельца кукурузного поля, куда сел аварийный лайнер

Популярный комментатор также выразил огромную благодарность пилотам воздушного судна после происшествия в Жуковском.

Губерниев поблагодарил владельца кукурузного поля, куда сел аварийный лайнер
Губерниев высказался после жесткой посадки в Подмосковье/globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram поблагодарил владельцев кукурузного поля, куда приземлился самолет «Аэробус-321» с 226 пассажирами на борту. Также он выразил огромную признательность пилотам, которые спасли от верной смерти огромное количество людей.

«КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин! Вы просто герои и короли! Спасибо, парни! И чуваку, который кукурузу посеял, тоже спасибо! Всем жизнь!» — заявил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что самолет «Аэробус-321» авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Жуковский-Симферополь, стал испытывать проблемы сразу после взлета в Подмосковье. В двигатели лайнера попали чайки.

В результате пилот, поняв, что не дотянет до аэропорта, принял решение посадить лайнер прямо в кукурузное поле. Незначительные травмы получили 23 пассажира. Жертв нет.

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Тэги:

Аварийная посадкаАварийная ситуацияАвиакомпания "Уральские авиалинии"Авиапроисшествие в ЖуковскомДмитрий Губерниев

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Губерниев поблагодарил владельца кукурузного поля, куда сел аварийный лайнер
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