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Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей

Телеведущая выразила отношение к случившемуся в Жуковском, назвав капитана героем дня.

Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей
Ксения Собчак/globallookpress.com

Ксения Собчак в своем блоге выразила благодарность пилоту А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову,  за то, что он подарил ей веру в людей. Напомним, 15 августа в двигатель самолета, совершающего рейс Москва — Симферополь, попали птицы. К счастью, пилоты вовремя сориентировались и быстро определились с вариантом экстренной посадки – на кукурузное поле. Случай уже окрестили в народе как «российское чудо на Гудзоне».

«Герой дня! Дамир Юсупов, спасибо за хорошие новости и за надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!» — написала она в своем блоге.

Ксения считает, что фраза, произнесенная им в небе, может остаться в русском языке в качестве крылатого выражения. Речь идет о словах: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы».

«Класс, что у нас есть теперь свой Герой!» — написала Ксения.

 

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Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей
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