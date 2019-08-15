Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей

Ксения Собчак в своем блоге выразила благодарность пилоту А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову, за то, что он подарил ей веру в людей. Напомним, 15 августа в двигатель самолета, совершающего рейс Москва — Симферополь, попали птицы. К счастью, пилоты вовремя сориентировались и быстро определились с вариантом экстренной посадки – на кукурузное поле. Случай уже окрестили в народе как «российское чудо на Гудзоне».

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«Герой дня! Дамир Юсупов, спасибо за хорошие новости и за надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!» — написала она в своем блоге.

Ксения считает, что фраза, произнесенная им в небе, может остаться в русском языке в качестве крылатого выражения. Речь идет о словах: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы».