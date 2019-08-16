Режиссёр «Экипажа»: «Посадившего А321 в Подмосковье летчика Юсупова в кино может сыграть Бероев»

Создатель фильма-катастрофы Николай Лебедев признался, что поддерживает идею Федора Бондарчука экранизировать историю самолета А321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле.

Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет с неработающими двигателями на кукурузном поле недалеко от аэропорта в подмосковном Жуковском, получат звание Героев России. Как мы уже писали днем ранее, Airbus A-321 вылетел в Симферополь, однако через несколько часов после взлета столкнулся со стаей птиц, из-за чего его двигатели вышли из строя. Двое отважных мужчин — 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, которому всего 23 года, действовали четко и смогли спасти жизни 226 пассажиров и членов экипажа. Президент РФ Владимир Путин представил обоих пилотов к званиям Героев России, а бортпроводников наградил Орденами Мужества.

Уже известно, что история эта будет увековечена и в отечественном кинематографе. Режиссер Федор Бондарчук признался, что звонил кому-то по поводу идеи съемок фильма о «чуде на кукурузном поле», как эту историю окрестили по аналогии с американским «Чудом на Гудзоне».

Кто напишет сценарий для будущего блокбастера и кто может сыграть в нем главные роли, режиссер пока не озвучил, что вполне понятно — такие планы люди строят годами, а здесь с момента экстренной посадки прошло всего ничего. Тем не менее, в социальных сетях будущий фильм уже обсуждают.

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до создателя другой известной картины о героизме летчиков, фильма «Экипаж» 2016 года. Режиссер Николай Лебедев рассказал нам, что одобряет решение своего коллеги Бондарчука, да и сам с удовольствием снял бы кино, в основу сюжета которого ляжет эта история.

Среди российских летчиков многие способны на подвиг

Николай Игоревич, конечно же, смотрел фильм «Чудо на Гудзоне», рассказывающий о том, как американец Челси Салленбергер и его помощник Джефф Скилс посадили пассажирский авиалайнер на реку Гудзон в Нью-Йорке.

«Клинт Иствуд снял прекрасное кино, основанное на реальных событиях. То, что такая история случилась у нас и наши замечательные пилоты проявили себя как герои — это огромное счастье. Когда мы выпускали «Экипаж», в Доминикане тоже произошла опасная посадка самолета с огромным количеством пассажиров, и молодые пилоты посадили его так, что никто не пострадал. И сейчас произошла та же история, когда огромное количество человек оказались в экстремальной ситуации. Я знаю, что у нас много замечательных специалистов сидит за штурвалом, я с ними знаком, это и мужчины, и женщины, они фантастические и о каждом можно снять картину. И про эту ситуацию, конечно, тоже, про этих замечательных летчиков».

«Если Федор будет делать такую картину, я очень рад за него»

Мы поинтересовались у Николая Игоревича, не хочет ли он сам снять фильм о подвиге Юсупова и Мурзина, и запустить этот процесс раньше, чем Бондарчук.

«Создание кино — это не перетягивание каната. Если Федор будет делать такую картину, я очень рад за него и дай бог, чтобы всё получилось. На самом деле я такую историю уже рассказал, снял наш «Экипаж». Она наверное более сказочная, в чем-то более зрелищная, но на самом деле по-человечески это как раз о тех самых людях. Они есть! Это не персонажи с экрана, это персонажи из жизни. Это реальные люди, которые ходят рядом с нами. Я очень рад, что они у нас есть», — признался режиссер.

Многие пользователи соцсетей уже высказали мнение, что Юсупова может сыграть Егор Бероев, очень на него похожий.

«Егор — очень хороший актер и, я думаю, что он с любой ролью справится. Что касается внешнего сходства, то мне всегда казалось, что важнее всего внутреннее сходство. У нас очень много хороших актеров, которые могли бы сыграть сильных, ярких людей со стержнем внутри. Это и Егор, и Данила Козловский, который играл в «Экипаже», и Владимир Машков. Я не собираюсь сейчас объявлять кастинг на роль, которая еще не написана. Будет сценарий, будет роль, потом посмотрим», — сказал Лебедев.

Как вы считаете, достойно ли «чудо на кукурузном поле» экранизации? И кого, по вашему, могут взять на главную роль?