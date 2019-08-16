История Режиссёр «Экипажа»: «Посадившего А321 в Подмосковье летчика Юсупова в кино может сыграть Бероев»
История

Режиссёр «Экипажа»: «Посадившего А321 в Подмосковье летчика Юсупова в кино может сыграть Бероев»

Екатерина Нестеренко Мария Горская

Создатель фильма-катастрофы Николай Лебедев признался, что поддерживает идею Федора Бондарчука экранизировать историю самолета А321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле.

Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет с неработающими двигателями на кукурузном поле недалеко от аэропорта в подмосковном Жуковском, получат звание Героев России. Как мы уже писали днем ранее, Airbus A-321 вылетел в Симферополь, однако через несколько часов после взлета столкнулся со стаей птиц, из-за чего его двигатели вышли из строя. Двое отважных мужчин — 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, которому всего 23 года, действовали четко и смогли спасти жизни 226 пассажиров и членов экипажа. Президент РФ Владимир Путин представил обоих пилотов к званиям Героев России, а бортпроводников наградил Орденами Мужества.

Уже известно, что история эта будет увековечена и в отечественном кинематографе. Режиссер Федор Бондарчук признался, что звонил кому-то по поводу идеи съемок фильма о «чуде на кукурузном поле», как эту историю окрестили по аналогии с американским «Чудом на Гудзоне».

Кто напишет сценарий для будущего блокбастера и кто может сыграть в нем главные роли, режиссер пока не озвучил, что вполне понятно — такие планы люди строят годами, а здесь с момента экстренной посадки прошло всего ничего. Тем не менее, в социальных сетях будущий фильм уже обсуждают.

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до создателя другой известной картины о героизме летчиков, фильма «Экипаж» 2016 года. Режиссер Николай Лебедев рассказал нам, что одобряет решение своего коллеги Бондарчука, да и сам с удовольствием снял бы кино, в основу сюжета которого ляжет эта история.

Кадр из фильма "Экипаж" (2016) Николая Лебедева. Данила Козловский
Кадр из фильма «Экипаж» (2016) Николая Лебедева

Среди российских летчиков многие способны на подвиг

Николай Игоревич, конечно же, смотрел фильм «Чудо на Гудзоне», рассказывающий о том, как американец Челси Салленбергер и его помощник Джефф Скилс посадили пассажирский авиалайнер на реку Гудзон в Нью-Йорке.

«Клинт Иствуд снял прекрасное кино, основанное на реальных событиях. То, что такая история случилась у нас и наши замечательные пилоты проявили себя как герои — это огромное счастье.

Когда мы выпускали «Экипаж», в Доминикане тоже произошла опасная посадка самолета с огромным количеством пассажиров, и молодые пилоты посадили его так, что никто не пострадал.

И сейчас произошла та же история, когда огромное количество человек оказались в экстремальной ситуации. Я знаю, что у нас много замечательных специалистов сидит за штурвалом, я с ними знаком, это и мужчины, и женщины, они фантастические и о каждом можно снять картину. И про эту ситуацию, конечно, тоже, про этих замечательных летчиков».

Аэробус "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузу, как на реку Гудзон в 2016 году
Аэробус приземлился в кукурузу, как на реку Гудзон в 2016 году. Фото: Вконтакте / Ольга Шаврова

«Если Федор будет делать такую картину, я очень рад за него»

Мы поинтересовались у Николая Игоревича, не хочет ли он сам снять фильм о подвиге Юсупова и Мурзина, и запустить этот процесс раньше, чем Бондарчук.

«Создание кино — это не перетягивание каната. Если Федор будет делать такую картину, я очень рад за него и дай бог, чтобы всё получилось. На самом деле я такую историю уже рассказал, снял наш «Экипаж». Она наверное более сказочная, в чем-то более зрелищная, но на самом деле по-человечески это как раз о тех самых людях. Они есть! Это не персонажи с экрана, это персонажи из жизни. Это реальные люди, которые ходят рядом с нами. Я очень рад, что они у нас есть», — признался режиссер.

Многие пользователи соцсетей уже высказали мнение, что Юсупова может сыграть Егор Бероев, очень на него похожий.

«Егор — очень хороший актер и, я думаю, что он с любой ролью справится. Что касается внешнего сходства, то мне всегда казалось, что важнее всего внутреннее сходство. У нас очень много хороших актеров, которые могли бы сыграть сильных, ярких людей со стержнем внутри. Это и Егор, и Данила Козловский, который играл в «Экипаже», и Владимир Машков.

Я не собираюсь сейчас объявлять кастинг на роль, которая еще не написана. Будет сценарий, будет роль, потом посмотрим», — сказал Лебедев.

Как вы считаете, достойно ли «чудо на кукурузном поле» экранизации? И кого, по вашему, могут взять на главную роль?

Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне" (2016)
Кадр из фильма «Чудо на Гудзоне» (2016)
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Тэги:

Дамир ЮсуповДанила КозловскийЕгор БероевНиколай ЛебедевФедор Бондарчук

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Режиссёр «Экипажа»: «Посадившего А321 в Подмосковье летчика Юсупова в кино может сыграть Бероев»
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