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Принц Гарри публично сделал нежный комплимент сомневающейся в себе жене

Меган Маркл еще раз убедилась в нежных чувствах своей второй половинки.

Принц Гарри публично сделал нежный комплимент сомневающейся в себе жене
Меган Маркл и принц Гарри не скрывают своих теплых чувств даже на официальных мероприятиях ФОТО: Global Look Press

Меган Маркл родила сына Арчи в мае этого года. Герцогиня Сассекская долго в декрете сидеть не стала и уже вернулась к своим обязанностям — королевское семейство втроем побывало в официальном туре по Африке.
Супруги приняли участие в церемонии WellChild Awards. Гарри и Меган пообщались и с 10-летней девочкой Эмми, получившей награду за идею собственной кухни, и ее мамой Евой.

После встречи с королевскими особами Ева поделилась, о чем говорили Меган и Гарри. Оказывается, о нежных чувствах они не забывают даже во время официальных мероприятий, сообщает сайт OA.

«Они очень простые и милые люди. Когда я сказала герцогине, что она замечательно выглядит после рождения ребенка, Гарри тут же выразительно посмотрел на нее и сказал: «Вот видишь! Я же тебе говорил!», — делится подробностями женщина. Видимо, не до конца вернувшаяся в форму после родов герцогиня не слишком довольна собой.

Мероприятие, в котором приняли участие герцоги Сассекские, прошло в рамках поддержки тяжелобольных детей. Многие собравшиеся отметили, что Гарри очень близко к сердцу принимает чужую беду.  так тонко чувствовать родительские чаяния принц начал после того, как сам испытал радость отцовства.

«Находясь здесь как родитель и выступая перед вами, я чувствую, как глубоко все это затрагивает все частички моей души и сердца, чего никогда не было до того, пока у меня не родился собственный ребенок», — признался представитель королевской семьи и молодой отец.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл может впервые за пять лет встретиться с отцом в суде. Томас Маркл ранее объяснил, что заставило его обнародовать частную переписку дочери, сообщает сайт Радио «КП».

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Принц Гарри публично сделал нежный комплимент сомневающейся в себе жене
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