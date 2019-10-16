Звездные истории

Опрос: кто вам больше нравится — Меган Маркл или Кейт Миддлтон?

Пришло время выяснить, какую из жен британских принцев поддерживают читатели Teleprogramma.pro.

Опрос: кто вам больше нравится — Меган Маркл или Кейт Миддлтон?
Кейт Миддлтон и Меган Маркл постоянно подвергаются сравнению. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семьи британских принцев Уильяма и Гарри этой осенью заняты международными делами. Герцог и герцогиня Сассексские вместе с пятимесячным сыном Арчи Харрисоном отправились в десятидневный тур по Африке, а герцог и герцогиня Кембриджские c 15 октября находятся с официальным визитом в Пакистане, где проведут в общей сложности пять дней.

Читая в СМИ о том, как жены принцев, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, проводят время в этих рабочих поездках, рассматривая их наряды, люди вновь пытаются их сравнивать — как внешне, так и по их поступкам. Напомним, Меган часто подвергается нападкам из-за привычки тратить деньги направо и налево, а также из-за периодических нарушений королевского этикета. Что касается Кейт, то ее, более утонченную, иногда ругают за холодность и отсутствие такого веселого нрава, как у Маркл. Кроме того, Кейт любят сравнивать с ее свекровью — принцессой Дианой.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, кто из этих двух девушек более симпатичен нашим читателям. Принимайте участие в анонимном вопросе и делитесь мнениями.

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Опрос: кто вам больше нравится — Меган Маркл или Кейт Миддлтон?
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