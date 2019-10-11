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Принц Гарри и Меган Маркл хотят сбежать от журналистов в Канаду

Королевская чета не выдерживает сильного давления прессы на герцогиню.

Принц Гарри и Меган Маркл хотят сбежать от журналистов в Канаду
Герцоги Сассекские/Фото: https://www.instagram.com/p/Bz6YJvGF9wK/

Принц Гарри и сего супруга Меган Маркл захотели уехать из Великобритании в Канаду — пару довели журналисты местных желтых изданий. По слухам, причиной столь радикального решения могла стать усталость бывшей актрисы от постоянного обсуждения своей персоны. Меган регулярно появляется на рабочих поездках и светских мероприятиях, а значит, стабильно оказывается объектом съемки. Кроме того, Маркл постоянно жалуется на распространяющиеся вокруг нее слухи. Супруги посчитали, что Канада способна стать для них тем местом, где они смогут спокойно воспитывать новорожденного сына и не читать многочисленных, не всегда правдивых материалов о себе. Впрочем, дадут ли им такую возможность?

Отметим, что ранее принц Гарри подал несколько исков на местные таблоиды. Герцог Сассекский всерьез переживает за состояние своей супруги, которая сильно нервничает из-за пристального внимания и постоянной критики в свой адрес. Журналисты, впрочем, сдаваться не готовы и намерены доказать свою правоту.

Ранее в качестве вариантов для переезда четы обсуждались Южная Африка и США. Однако именно Канада является самым оптимальным выбором, ведь Маркл ранее проживала там несколько лет, пока снималась в сериале «Форс-мажоры».

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Принц Гарри и Меган Маркл хотят сбежать от журналистов в Канаду
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