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«Ничуть не легче»: Толкалина до сих пор тоскует по покойному Марьянову

Актриса почтила память близкого друга в годовщину его смерти.

«Ничуть не легче»: Толкалина до сих пор тоскует по покойному Марьянову
Любовь Толкалина (Фото: Globallookpress.com)

Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в возрасте 47 лет. Он скончался 15 октября 2017 года. Известие о скоропостижной кончине артиста стало полной неожиданностью для его коллег и близких друзей. Несмотря на то что актер проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости, он стремился сниматься в кино, играть на сцене. Вдова Марьянова, Ксения Бик, рассказывала, что после того как журналисты узнали о смерти ее мужа, они практически поселились на ее лестничной клетке, в надежде получить от родственников покойного свежий комментарий для эксклюзивных публикаций.

Сейчас супруга Дмитрия одна воспитывает одиннадцатилетнюю дочь Анфису. Стоит отметить, что у актера остался еще один наследник — сын Даниил. Первенца Марьянову родила манекенщица Ольга Аносова. Однако пара распалась спустя два года после появления общего ребенка.

Близкая подруга покойного артиста, Любовь Толкалина, не скрывает: она до сих пор тоскует и скорбит по Дмитрию. Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского почтила память Марьянова в годовщину его смерти, опубликовав в Instagram совместный кадр с актером.

«Ничуть не легче, просто привыкаешь… Два года», — отметила Толкалина.

Напомним, что у актрисы есть единственная дочь Мария от Егора Кончаловского. Наследница именитой фамилии живет со своим молодым человеком в Санкт-Петербурге отдельно от родителей и семьи.

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Тэги:

Дмитрий МарьяновЕгор КончаловскийЗвездные детиКсения БикЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловская
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«Ничуть не легче»: Толкалина до сих пор тоскует по покойному Марьянову
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