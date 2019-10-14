В деле о смерти Марьянова всплыли новые подробности

Актера слишком долго держали в частном медицинском центре, хотя даже врач говорил, что его нужно везти в больницу.

Смерть 47-летнего Дмитрия Марьянова два года назад стала большим шоком для всех, кто знал его лично, и кто любил его как замечательного актера. Между тем, обстоятельства смерти Дмитрия даже сейчас остаются не совсем ясными, и время от времени вся страна узнает новые подробности случившегося. 14 октября «Московский комсомолец» вновь сообщил о ранее неизвестных деталях последних дней жизни популярного актера.

6 октября 2017 года по просьбе супруги Марьянова, Ксении Бик, к Марьянову приехал адвокат и убедил отправиться в реабилитационный центр «Феникс» в Лобне, где опытные специалисты помогают людям справляться с алкозависимостью. В центре актеру ставили капельницы, для борьбы с его состоянием использовали галоперидол и феназепам.

У Дмитрия забирали его мобильник, но 8 октября всё же дали и он смог написать своему товарищу, директору Современного театра антрепризы Альберту Могинову, что лежит в медцентре. Вечером того же дня телефон вновь забрали, а 9 октября он начал вести себя агрессивно и проявлять симптомы белой горячки. Следующей ночью по указанию доктора Иванова ему трижды кололи галоперидол и феназепам, но не везли в больницу, хотя Иванов сам говорил, что в таком состоянии лечение нужно получать в специализированных учреждениях.

В последующие дни, по признанию некоторых сотрудников центра, Дмитрий получал меньшие дозы лекарства, чем обычно. Он писал жене странные сообщения, будто его сознание было несколько спутанным, и 15 октября начал жаловаться ей и врачам на боли в спине. Ксения обещала забрать его и отвезти в больницу, но не приехала, потому как директор центра Богданова говорила ей, что это «фантомные боли из-за абстинентного синдрома».

Вечером у Марьянова появилась ужасная боль в ноге и после звонка Иванову сотрудники «Феникса» вызвали неотложку. Скорая помощь никак не могла доехать, поэтому мужчину донесли до машины и повезли в медучреждение. Волонтер Лебедева вспоминает, что в пути она повернулась к Дмитрию и спросила о его самочувствии. «Все! Я умираю!» — ответил Марьянов.

Причиной его смерти, напомним, стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Недавно стало известно, что расследование дела в отношении директора центра Феникс» Богдановой завершено, она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, а также по статье «Оставление в опасности».