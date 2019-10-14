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Вдова Марьянова не хочет делиться с родными актера его многомиллионным наследством

Ксения Бик жалуется из-за череды судов на пошатнувшееся здоровье.

Вдова Марьянова не хочет делиться с родными актера его многомиллионным наследством
За наследство Марьянова ведется нешуточная борьба/globallookpress.com

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик не хочет делиться многомиллионным наследством звезды. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. После смерти актера остались три квартиры, дом в Подмосковье и несколько машин.

Дмитрий Марьянов. Фото
За наследство Марьянова идет война/globallookpress.com

Ксения Бик призналась, что с отцом Марьянова и его сыном от других отношений Даниилом она давно не общается.

«Суды идут. Пока еще ничего не начиналось, потому что до последнего тянешь, тянешь. Пытаешься договориться миром», — заявила Ксения Бик.

Между тем адвокат отца Марьянова и его сына заверил, что они готовы отдать большую часть вдове. «Даниил не допущен не в одну из квартир своего отца. Дедушка актера вообще живет на даче. Ксения пыталась, чтобы наследницей стала ее дочь Анфиса, но суд не пошел у нее на поводу», — заявил адвокат.

Сама Ксения Бик заметила, что все эти разборки из-за наследства отражаются на ее здоровье. «Клиника неврозов мне светит на горизонте. Очень все тяжело дается. Разбираемся, чтобы отложить судебные заседания», — заявила Бик.

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Тэги:

Дмитрий МарьяновКсения БикПрограмма "Ты не поверишь!"
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Вдова Марьянова не хочет делиться с родными актера его многомиллионным наследством
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