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В свой день рождения Хилькевич попросила не напоминать ей о возрасте

Актрисе исполнилось 33 года, но она ощущает себя моложе.

В свой день рождения Хилькевич попросила не напоминать ей о возрасте
Анне Хилькевич - 33! Фото: Komsomolskaya Pravda

15 октября — день рождения не только Николая Баскова, но и актрисы Анны Хилькевич. Звезде сериалов «Универ. Новая общага» и «Барвиха» исполнилось 33 года.

«Не смейте мне писать, типа, «как мно-о-ого»! Сами там же будете, — обратилась к своим поклонникам артистка в Instagram. — Но сколько бы ни было, все равно я себя на этот возраст не ощущаю».

Из ее «сториз» стало известно, что накануне у актрисы были съемки, на которых она очень замерзла, зато после них полакомилась вместе с другом в ресторане. Женщина угощалась салом и роллами. Когда же она вернулась домой, вся квартира была украшена воздушными шарами. Ранее она рассказала подписчикам, что отметит свой праздник вместе с семьей в ресторане, а потом снова улетит на съемки в Крым. Выходной актриса взяла только на один день.

Напомним, артистка счастлива во втором браке, вместе с мужем-бизнесменом она воспитывает двух дочерей. В последние годы она засветилась в фильмах «Елки», «Максимальный удар» и «Zомбоящик».

А как по вашему, 33 года — это много или мало для человека?

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Тэги:

Анна Хилькевичдень рождениязвезда «Универа»
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В свой день рождения Хилькевич попросила не напоминать ей о возрасте
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