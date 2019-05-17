Хилькевич едва не развелась с мужем после рождения младшей дочери

Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым три года. У них подрастает трехлетняя дочка Арианна. Также в августе прошлого года актриса родила второго ребенка — девочку Марию. С тех пор у девушки прибавилось домашних хлопот. Даже в отпуске ей не удается полностью расслабиться. Звезда «Универа» прибегла к помощи няни, но и это не сильно помогло артистке. Как оказалось, прибавление в семье чуть не разрушило брак актрисы.

На днях Анна стала гостьей YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Актриса призналась, что в свое время ушла из Щепкинского театрального училища по собственному желанию. Ее после одной неловкой ситуации просто перестали замечать преподаватели. По словам Хилькевич, в школе ее тоже всегда пытались задеть учителя и не раз предавали подруги.

Девушка поделилась секретом счастливых отношений в браке. Она посоветовала не дергать возлюбленного расспросами, если у него нет настроения, а также не принуждать его делать домашние дела, если он устал. По ее словам, лучше дождаться выходного и уже тогда попросить прибить полочку, к примеру. Она также заверила, что без страсти отношениям приходит конец, а потому секс важен в семейной жизни.

«В среднем у нас секс два-три раза в неделю», — поделилась Анна.

Однако она не стала скрывать, что после рождения второго ребенка на ее плечи легло столько дел, что у нее появились проблемы в отношениях с мужем. Ко всему прочему, старшая наследница начала ревновать родителей к сестренке.

«Когда мы оставались вчетвером, я думала, что сойду с ума, что мы с мужем разведемся. Мы постоянно ругались. Я еще не научилась справляться с двумя детьми. Старшая дочь ревновала. Наш папа тогда не мог с этим справляться. А мне на работу, на съемки надо собираться», — рассказала Хилькевич.

Теперь актриса старается больше времени проводить с младшей дочерью, так как с момента ее рождения Мария почти все время проводит с няней. «Я даже не встаю к ней ночью», — отметила актриса. По ее словам, она наняла несколько нянь, чтобы круглосуточно дети были под присмотром. «Но я хорошая мама», — поспешила подчеркнуть девушка. Анна старается исправиться и теперь выделяет дни, которые полностью посвящает младшей дочке.