ЗВЕЗДЫ

Дочки Анны Хилькевич полюбили машинки больше кукол

Трехлетняя Арианна и годовалая Мария ведут себя как озорные мальчишки.

Дочки Анны Хилькевич полюбили машинки больше кукол
https://www.instagram.com/annakhilkevich/

32-летняя звезда сериала «Универ. Новая общага» не перестает демонстрировать счастливую личную жизнь… И частенько благодарит мужа, бизнесмена Артура Волкова, за двух чудесных дочурок. В любви к ним Анна буквально растворяется, хотя и наняла с весны круглосуточных нянь.

Звезда призналась, что попросту не может просыпаться изо дня в день по ночам, так как у нее еще есть и любимая работа. Однако все выходные она посвящает девчонкам.

На днях актриса удивила поклонников очередной фотографией с детьми. И, как оказалось, Арианна и Мария любят машинки больше кукол.

«Пока сестры делят руль», — подписала снимок актриса.

Напомним, до этого Анна также выкладывала ролик, на котором видно, как девчонки гоняют машинки по квартире.

«Мама родила меня в 32, а я старшую дочку в 29, — разоткровенничалась Хилькевич. — Когда мои дочки вырастут, они смогут увидеть как мы вместе веселились, гуляли, ездили в музеи и театры, как много всего мы делали вместе».

Напомним, звезда экрана стала мамой во второй раз в августе прошлого года.

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Анна ХилькевичЗвездные детизвездные родители

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Дочки Анны Хилькевич полюбили машинки больше кукол
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