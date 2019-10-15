Жасмин рассказала, каково это — дружить с Николаем Басковым

Певица Жасмин поздравила Николая Баскова, которому 15 октября исполнилось 43 года. Артистка рассказала в Instagram, что ее восхищают в коллеге его отношение к жизни, неиссякаемое остроумие и безграничный талант.

«Вот знаете, друзья, часто говорят, что с по-настоящему талантливым человеком тяжело дружить, но хочу вам сегодня сказать, что это даже близко не так, когда речь идет о невероятно талантливом, и в то же время невероятно юморном и лёгком в общении Коле Баскове», — поделилась Жасмин с поклонниками, опубликовав совместное фото с певцом и его другом Филиппом Киркоровым.

Женщина пожелала имениннику приумножать обозначенные качества, а также иметь силы на блистательное осуществление его грандиозных планов.

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Напомним, что сам певец от пышных застолий в этот день отказался. Басков собирается провести праздник скромно, в компании своей мамы.

А как считаете, сложно ли дружить с талантливыми людьми?