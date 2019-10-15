ЗВЕЗДЫ

Жасмин рассказала, каково это — дружить с Николаем Басковым

В день рождения певца подруга отметила его положительные качества.

Жасмин рассказала, каково это — дружить с Николаем Басковым
Исполнители Жасмин и Николай Басков дружат уже много лет. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Жасмин поздравила Николая Баскова, которому 15 октября исполнилось 43 года. Артистка рассказала в Instagram, что ее восхищают в коллеге его отношение к жизни, неиссякаемое остроумие и безграничный талант.

«Вот знаете, друзья, часто говорят, что с по-настоящему талантливым человеком тяжело дружить, но хочу вам сегодня сказать, что это даже близко не так, когда речь идет о невероятно талантливом, и в то же время невероятно юморном и лёгком в общении Коле Баскове», — поделилась Жасмин с поклонниками, опубликовав совместное фото с певцом и его другом Филиппом Киркоровым.

Женщина пожелала имениннику приумножать обозначенные качества, а также иметь силы на блистательное осуществление его грандиозных планов.

Напомним, что сам певец от пышных застолий в этот день отказался. Басков собирается провести праздник скромно, в компании своей мамы.

А как считаете, сложно ли дружить с талантливыми людьми?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияЖасминНиколай Басковпевица Жасминпоздравление с днем рождения
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жасмин рассказала, каково это — дружить с Николаем Басковым
Интересно?
Поделись с друзьями: