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Обычные дела: Бузова не смогла выбрать жениха в «Плане Б»

Слухи о том, что в проекте не оказалось победителя, озвучили знакомые участников шоу.

Обычные дела: Бузова не смогла выбрать жениха в «Плане Б»
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3XlWxrIDAg/

Ольга Бузова не смогла выбрать победителя недавно стартовавшего шоу «План Б». Об этом аудитории рассказала знакомая одного из участников телепроекта – самарца Дениса Воронко. В Instagram девушка отметила, что телеведущая «Дома-2» так и не смогла определиться с выбором единственной кандидатуры себе в мужья и поэтому предпочла отказать всем. Так ли это на самом деле, зрители узнают ближе к финалу проекта.

В социальных сетях начали активно задавать вопросы, когда же Ольга выйдет замуж. Напомним, что найти себе мужчину Бузова пробует во второй раз – ранее ее отношения с победителем «Замуж за Бузову» расстроились, не успев начаться. Знакомая же Дениса Воронко предполагает, что сама Ольга «просто еще никого не встретила».
Ранее в СМИ также появлялись слухи, что вероятным финалистом может стать экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко. Однако, по неподтвержденной информации, юноша в последний момент откажется от возможности построить с Бузовой любовь в пользу должности ведущего на программе «Яхта любви».

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Обычные дела: Бузова не смогла выбрать жениха в «Плане Б»
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