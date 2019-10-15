Обычные дела: Бузова не смогла выбрать жениха в «Плане Б»

Ольга Бузова не смогла выбрать победителя недавно стартовавшего шоу «План Б». Об этом аудитории рассказала знакомая одного из участников телепроекта – самарца Дениса Воронко. В Instagram девушка отметила, что телеведущая «Дома-2» так и не смогла определиться с выбором единственной кандидатуры себе в мужья и поэтому предпочла отказать всем. Так ли это на самом деле, зрители узнают ближе к финалу проекта.

В социальных сетях начали активно задавать вопросы, когда же Ольга выйдет замуж. Напомним, что найти себе мужчину Бузова пробует во второй раз – ранее ее отношения с победителем «Замуж за Бузову» расстроились, не успев начаться. Знакомая же Дениса Воронко предполагает, что сама Ольга «просто еще никого не встретила».

Ранее в СМИ также появлялись слухи, что вероятным финалистом может стать экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко. Однако, по неподтвержденной информации, юноша в последний момент откажется от возможности построить с Бузовой любовь в пользу должности ведущего на программе «Яхта любви».