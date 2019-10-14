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Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко отказался от отношений с Бузовой

По слухам, руководство скандального проекта предложило Роману стать новым ведущим «Яхты любви». Эта возможность и сыграла свою роль.

Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко отказался от отношений с Бузовой
Роман Гриценко/Фото: https://www.instagram.com/p/B3cUWY4lkEX/

Бывший участник «Дома-2» Роман Гриценко отказался бороться за сердце Ольги Бузовой, променяв ее на работу ведущим. Недавно стало известно, что некогда влюбленный в певицу молодой человек явился на телепроект «План Б», где Ольга вновь ищет себе возлюбленного. Появление юноши абсолютно не обрадовало друга Ольги – Тимура Батрутдинова и маму – Ирину Александровну. Эксперты заявили, что юноша достаточно непонятен и может вновь оставить Олю, как ранее сделал это на «Дом-2».

По слухам, активно распространяющимся в социальных сетях (об этом пишет, например, группа «Дом-2. Разоблачение звезд»), именно Гриценко стал одним из финалистом «Плана Б», несмотря на увещевания близких Бузовой. Однако, в последний момент юноша отказался от сердца Ольги, согласившись вести «Яхту любви» вместо Захара Саленко. Так ли это на самом деле, и появится ли на самом деле Роман в качестве ведущего в кадре, станет известно позже. В воскресенье же зрители могли увидеть первый выпуск нового шоу, в котором Тимур отбирал женихом для Ольги, а Бузова выискивала кандидаток на сердце Батрутдинова.

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Экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко отказался от отношений с Бузовой
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