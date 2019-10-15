Водонаева оправдала Седокову за стремление рожать детей от разных мужчин

Алена Водонаева оправдала стремление Анны Седоковой рожать детей от разных мужчин. Бывшая участница «Дома-2» призвала «диванных экспертов» не судить со стороны девушек, которые не способны прожить с одним мужчиной всю жизнь. Водонаева отметила – ее задевает критика в адрес подруги Анны Седоковой – артистку обвиняют в том, что та увела из семьи баскетболиста Яниса Тимму. Алена отметила, что не видит в построении отношений ничего особенного.

Порталу «7 дней» Водонаева рассказала, что вопреки слухам о том, что Седокова живет хорошо за счет бывших мужчин, сама Аня много работает – дает концерты, снимается в рекламе и участвует в корпоративах. Успехом Седоковой Водонаева назвала не только внешнюю привлекательность, но и успешность. По ее словам, только целеустремленная женщина способна привлечь такого же мужчину.

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«Мне кажется, она может позволить себе родить от любого, независимо от его успешности, если посчитает, что этот человек будет хорошим отцом и партнером», — резюмировала блогер.