НОВОСТИ

Водонаева оправдала Седокову за стремление рожать детей от разных мужчин

Экс-участница «Дома-2» заявила, что певица имеет право завести малыша от любого достойного мужчины.

Водонаева оправдала Седокову за стремление рожать детей от разных мужчин
Алена Водонаева/Фото: https://www.instagram.com/p/B3O4hrjJQYI/

Алена Водонаева оправдала стремление Анны Седоковой рожать детей от разных мужчин. Бывшая участница «Дома-2» призвала «диванных экспертов» не судить со стороны девушек, которые не способны прожить с одним мужчиной всю жизнь. Водонаева отметила – ее задевает критика в адрес подруги Анны Седоковой – артистку обвиняют в том, что та увела из семьи баскетболиста Яниса Тимму. Алена отметила, что не видит в построении отношений ничего особенного.

Порталу «7 дней» Водонаева рассказала, что вопреки слухам о том, что Седокова живет хорошо за счет бывших мужчин, сама Аня много работает – дает концерты, снимается в рекламе и участвует в корпоративах. Успехом Седоковой Водонаева назвала не только внешнюю привлекательность, но и успешность. По ее словам, только целеустремленная женщина способна привлечь такого же мужчину.

«Мне кажется, она может позволить себе родить от любого, независимо от его успешности, если посчитает, что этот человек будет хорошим отцом и партнером», — резюмировала блогер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваАнна СедоковаВодонаеваВодонаева последние новостиСедокова личная жизньЯнис Тимма
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водонаева оправдала Седокову за стремление рожать детей от разных мужчин
Интересно?
Поделись с друзьями: