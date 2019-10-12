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Седокова пришла на матч своего женатого любовника

36-летняя певица больше не скрывает отношений с баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова пришла на матч своего женатого любовника
Анна Седокова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2cKGogg6CT/

Анна Седокова пришла на баскетбольный матч, чтобы поддержать своего женатого любовника – латвийца Яниса Тимму. Звезда опубликовала в stories в Instagram видео, снятое с трибуны, главным героем которого является ее молодой человек. Певица активно болела за спортсмена в матче «Евролиги», транслируя фанатам успехи возлюбленного. Ранее Седокова скрывала отношения с баскетболистом – скорее всего, обоим партнерам мешал тот факт, что Тимма официально находится в браке и имеет ребенка. Сейчас же артистка перестала скрывать отношения, и открыто симпатизирует Янису.

Аудитория, в свою очередь, активно гадает, когда спортсмен и певица официально объявят о взаимоотношениях. О том, что Седокова якобы увела игрока у жены, стало известно в начале сентября. Супруга Тиммы во всеуслышание заявила, что о расставании с мужем узнала из прессы и уверена – именно из-за певицы баскетболист принял решение расторгнуть брак.

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Седокова пришла на матч своего женатого любовника
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