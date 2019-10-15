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Баста купил футбольный клуб СКА

Директор спортивного объединения связывает появление нового руководства с неплохими перспективами.

Баста купил футбольный клуб СКА
Баста/Фото: https://www.instagram.com/p/B29j0dmoGOh/

Баста стал владельцем футбольного клуба из Ростова СКА. Ранее рэпер неоднократно заявлял о своем желании возродить команду и даже посвящал СКА песню. Сейчас же Вакуленко, судя по всему, все же решился взять управление клубом в свои руки.

По неподтвержденной пока информации, команда подписала договор с корпорацией «Ростех». Сумма и сроки договора пока не озвучиваются. В дирекции же клуба факт покупки СКА Вакуленко подтвердили. Там отметили, что команда будет возрождать исконно армейские традиции футбола. Появление Вакуленко в составе руководства связывают с положительной динамикой – ранее у спортивного объединения были большие финансовые проблемы.

«Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось», — пояснил Вакуленко «Комсомольской правде».

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БастаВасилий ВакуленкопокупкаРостов-на-ДонуСКАфутбольный клуп
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Баста купил футбольный клуб СКА
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