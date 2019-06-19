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Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати

Как считает Василий Вакуленко, артистам стоит сохранить хорошие отношения.

Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати
Ьаста вмешался в конфликт Тимати и Горозии. Фото: globallookpress.com

Рэпер Баста высказался о конфликте, который разгорелся накануне между его коллегами по цеху – Тимати и Леваном Горозией, известным как L’One. По словам Василия Вакуленко, артистам стоит оставить разногласия и расстаться мирно.

В прямой трансляции в Instagram Баста порассуждал об отношениях Левана с Black Star. Как считает рэпер, артист сам подписал контракт с продюсерской компанией Тимати. Для которого, в свою очередь, работа с подопечными – бизнес, и вести его по-своему он имеет полное право.

«Но он (Горозия. – Прим.ред.), несомненно, очень долго работал там. Лично я бы расстался спокойно, сохранил бы с ним дружеские отношения», – говорит Вакуленко.

Напомним, ранее Горозия публично выступил с обвинениями в адрес Тимати. Он заявил в соцсети, что его контракт с Black Star истек, но лейбл собирается отнять у него права на треки и даже сценический псевдоним. Между тем, Леван знает некую конфиденциальную информацию, которую готов обнародовать, поскольку ему «нечего терять».

Тимати лично ответил бывшему соратнику в комментариях в Instagram. Он в резкой форме подчеркнул, что прав на творчество у L’One не было изначально, поэтому никто и ничего у него не отбирал.

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Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати
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