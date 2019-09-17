Баста проведет телепередачу на спортивном канале в качестве ведущего

Рэпер Баста пришел на ТВ, но уже не в качестве участника шоу или члена жюри, а на место ведущего. Василий Вакуленко приглашен провести специальный выпуск передачи «Не о боях» на канале «Матч! Боец». Программа выйдет в эфир 18 сентября в 20:20 по Москве.

Гостем студии станет российский боец в первом среднем весе Хаял «Халк» Джаниев, выступающий как в кикбоксинге (интерконтинентальный чемпион), так и в тайском боксе. Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», Баста задаст ему множество каверзных вопросов, в том числе и из детства, например, врал ли будущий спортсмен своим родителям о школьных оценках.

Добавим, что сам рэпер является ярым фанатом турниров UFC и многие бойцы выходят под его песни на ринг. Сам Василий в юности занимался дзюдо и сейчас поддерживает себя в форме, колотя грушу или устраивая спарринги с тренером.

Напомним, что Баста уже ведет два собственных шоу — Gazlive и «Вопрос ребром». Но эти передачи выходят на YouTube, на телевидении рэпер пока еще не выступал в роли ведущего.

Будете смотреть программу с Бастой на «Матч! Боец»?