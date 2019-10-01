Баста перепел знаменитую песню «На заре» группы «Альянс»

Отечественный рэпер Баста сделал кавер на знаменитую песню «На заре» группы «Альянс». Клип к треку Василий Вакуленко опубликовал на Youtube-канале музыкального лейбла Gazgolder. Полюбившуюся многим песню музыкант сопроводил сочным видеорядом, снятым на крыше высотки. В основу сюжета клипа легла история двух влюбленных молодых людей, которые наслаждаются жизнью и стараются прочувствовать каждый момент.

Сам Вакуленко анонсировал выход клипа в Instagram. Там же он собрал мнения по поводу новой работы. Комментаторы разошлись в описании впечатлений. Некоторые отметили, что ничто не сможет превзойти неповторимый оригинал. Другие же по достоинству оценили новую работу Басты и отметили, что клип, как и песня «трогают за живое».

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Акцентируем внимание, что сегодня же журналисты обнародовали оригинальный клип группы «Альянс» на песню «На заре». В свое время видеоряд был утерян. С помощью операторов и монтажеров ролик удалось восстановить.