Оскандалившаяся Бочкарева продолжила набирать детей в закрывшуюся актерскую школу

Наталья Бочкарева продолжает набирать детей в закрывшуюся школу актерского мастерства. Ранее сообщалось, что актрису вместе с учебным учреждением выселили из института Жириновского из-за скандала с наркотиками. Тогда друзья Натальи утверждали, что собственники помещения поступили с детьми и звездой непорядочно, ведь артистка делает доброе дело – обучает инвалидов и малышей из неблагополучных семей.
Сейчас же стало известно, что дети по-прежнему могут записаться на занятия. Телеканал 5Tv созвонился с администратором студии. Девушка на ресепшене рассказала, что учебная организация располагается на том же месте. Чтобы обучаться там, нужно заполнить соответствующую анкету, а затем привести ребенка на собеседование. Стоимость месячного курса составляет 10 тысяч рублей.
Сама Бочкарева ситуацию никак не комментирует. В институте же поясняют, что звезда ситкома «Счастливы вместе» съехала из помещения официально. При этом причина принятого решения также не озвучивается.