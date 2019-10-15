Оскандалившаяся Бочкарева продолжила набирать детей в закрывшуюся актерскую школу

Наталья Бочкарева продолжает набирать детей в закрывшуюся школу актерского мастерства. Ранее сообщалось, что актрису вместе с учебным учреждением выселили из института Жириновского из-за скандала с наркотиками. Тогда друзья Натальи утверждали, что собственники помещения поступили с детьми и звездой непорядочно, ведь артистка делает доброе дело – обучает инвалидов и малышей из неблагополучных семей.

Сейчас же стало известно, что дети по-прежнему могут записаться на занятия. Телеканал 5Tv созвонился с администратором студии. Девушка на ресепшене рассказала, что учебная организация располагается на том же месте. Чтобы обучаться там, нужно заполнить соответствующую анкету, а затем привести ребенка на собеседование. Стоимость месячного курса составляет 10 тысяч рублей.

больше по теме Наталья Бочкарева ночью забрала все из своей студии Актриса уже довольно долгое время не выходит на связь с прессой и отказывается комментировать скандальное происшествие с запрещенными веществами.

Сама Бочкарева ситуацию никак не комментирует. В институте же поясняют, что звезда ситкома «Счастливы вместе» съехала из помещения официально. При этом причина принятого решения также не озвучивается.