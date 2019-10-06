Наталья Бочкарева ночью забрала все из своей студии

Актриса уже довольно долгое время не выходит на связь с прессой и отказывается комментировать скандальное происшествие с запрещенными веществами.

После того, как в Сети появилось видео с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, она высказалась на эту тему только один раз. Тогда артистка заявила, что информация не соответсвует действительности. С тех пор актриса старается не быть на виду у журналистов. Она даже не появляется в школе-студии для талантливых детей, которую открыла недавно.

Как стало известно, актриса все же посетила студию. Однако сделала это ночью. Как рассказал прессе охранник заведения, после наступления темноты из школы забрали все личные вещи Бочкаревой.

Соседи актрисы утверждают, что также давно не видели ее возле дома. По их словам, она в течение продолжительного времени не подходит к своему автомобилю, который так и остался припаркованным во дворе. Они также заметили, что Наталья не провожает детей в школу, не открывает дверь и не отвечает на звонки.