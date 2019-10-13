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Бочкарева после скандала с наркотиками вернулась к нормальной жизни

Актриса отправилась на гастроли по стране и прекратила комментировать инцидент.

Бочкарева после скандала с наркотиками вернулась к нормальной жизни
Наталья Бочкарева. Фото Anatoly Lomokhov Global look press

Наталья Бочкарева решила взять тайм-аут с наркотическим скандалом. Она вернулась к работе и прекратила писать бесполезные комментарии в социальных сетях.

Напомним, актриса засветилась в неприятной истории – полиция поймала ее с наркотиками, официально заявив о начале следствия по этому делу. Сознавшаяся во всем на камеру Бочкарева, спустя какое-то время стала отрицать этот факт, заявляя, что дело сфабриковано. Поклонников в социальных сетях, а также лично близких она просила немного проявить терпение и подождать. Якобы вскоре конфликт будет исчерпан.

Близкие Бочкаревой действительно до сих пор не могут поверить в инцидент. Они утверждают, что Наталья всегда вела здоровый образ жизни и никогда ни в чем плохом замечена не была. Однако общественное мнение сложилось – актрису выгнали из института Жириновского, где она арендовала помещение для своей школы актерского мастерства.

Несмотря на трудности, звезда сериала «Счастливы вместе» решила продолжать жить нормальной жизнью и отправилась на гастроли.

«Всю неделю – ежедневно разные спектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу», — написала она в своем блоге.

Комментарии к своим постам она предусмотрительно отключила.

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Бочкарева после скандала с наркотиками вернулась к нормальной жизни
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