Не без греха: Бочкарева попалась на наркотиках, а Заворотнюк подделывала документы

Биографии знаменитостей далеко не всегда кристально чистые.

Как гласит русская пословица: «От беды и от сумы – не зарекайся». Это касается не только обычных граждан, но и звезд шоу-бизнеса.

Взять хотя бы актрису сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, на которую в настоящий момент заведено уголовное дело. Любимицу публики подозревают в хранении наркотиков. «КП» вспомнила, кто из знаменитостей еще имел неприятности с законом.

И первый, кто приходит на ум – это актер Алексей Панин. Что ему только не вменялось! Драки, хулиганство, оскорбления… А он каждый раз отделывался только штрафами.

больше по теме Ягудин рассказал о пристрастии к алкоголю в прошлом Татьяна Тарасова была вынуждена поставить своему подопечному ультиматум.

Примерный семьянин Алексей Ягудин тоже имел проблемы с полицией. Однажды он сел за руль авто в нетрезвом состоянии, но был остановлен доблестными стражами порядка. Результат – лишение водительских прав на полтора года.

Свежая история – дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили реальные 1,5 года за побои и хулиганство. Приговор был зачитан спортсменам в мае, а в сентябре они уже вышли на свободу — условно-досрочно.

Король российской эстрады Филипп Киркоров тоже спорил с Фемидой. 15 лет назад он ополчился на журналистку в розовой кофточке — да так, что суд счел его слова оскорбительными. За это певца лишили 6 тыс. рублей в виде штрафа.

Засветилась в этом списке и Анастасия Заворотнюк. В нулевые при реализации недвижимости ее задержали в США, обвинив в подделке документов, после чего выдворили из страны.

А вот симпатяга Игорь Петренко был пойман на деле пострашнее. Еще в подростковом возрасте он был признан соучастником убийства. Наказание – 8 лет условно.

Экс-солистка «Лицея» Лена Перова 6 лет назад устроила пьяное ДТП, за это ее лишили прав, пролечили в спецклинике и оштрафовали на 30 тыс. рублей.