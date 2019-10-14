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Пугачева убедила Успенскую вернуться на сцену после потери сознания

«Королева русского шансона» вспомнила историю из далекой молодости.

Пугачева убедила Успенскую вернуться на сцену после потери сознания
Пугачева убедила Успенскую вернуться на сцену/globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о панических атаках, которые она переживала в молодости. Это произошло после возвращения исполнительницы в Россию из Америки. Тогда ей на помощь пришла Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Любовь Успенская. Фото
Успенской нелегко далось возвращение в Россию/globallookpress.com

«Я тогда чуть не сорвала свой первый концерт в России. Я начала петь и вдруг начинаю терять сознание. Короче, меня выносят. Приходит Пугачева ко мне с Киркоровым. И они начинают меня убеждать, что я должна вернуться на сцену. Я говорю: «Ребята, мне стыдно. Я в таком положении», — вспомнила она.

При этом тогда она услышала слова Примадонны, которые ее мотивировали, и она снова вышла к зрителям.

«Алла мне говорит: «Не волнуйся. Я была в таком же положении. Ты не первая и не последняя». В общем они меня тогда спасли. И я вышла на сцену. В этот момент у тебя и тошнота проходит, и головная боль. Я помню, что даже с переломом работала. Но все-таки потом для здоровья все это выходит боком», — заметила исполнительница.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛюбовь УспенскаяПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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Пугачева убедила Успенскую вернуться на сцену после потери сознания
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