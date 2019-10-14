Пугачева убедила Успенскую вернуться на сцену после потери сознания

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о панических атаках, которые она переживала в молодости. Это произошло после возвращения исполнительницы в Россию из Америки. Тогда ей на помощь пришла Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

«Я тогда чуть не сорвала свой первый концерт в России. Я начала петь и вдруг начинаю терять сознание. Короче, меня выносят. Приходит Пугачева ко мне с Киркоровым. И они начинают меня убеждать, что я должна вернуться на сцену. Я говорю: «Ребята, мне стыдно. Я в таком положении», — вспомнила она.

При этом тогда она услышала слова Примадонны, которые ее мотивировали, и она снова вышла к зрителям.

«Алла мне говорит: «Не волнуйся. Я была в таком же положении. Ты не первая и не последняя». В общем они меня тогда спасли. И я вышла на сцену. В этот момент у тебя и тошнота проходит, и головная боль. Я помню, что даже с переломом работала. Но все-таки потом для здоровья все это выходит боком», — заметила исполнительница.