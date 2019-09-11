Успенская оборудовала отдельную комнату для пса Френки в особняке

«Королева русского шансона», как известно, без ума от своей собаки.

Певица Любовь Успенская выделила для любимого пса Френки одну из шестнадцати комнат в своем шикарном особняке, стоимость которого по примерным подсчетам составляет 70 миллионов рублей. Об этом рассказал архитектор-дизайнер, фотограф и блогер Сергей Сапонов. Комната собаки полностью выложена серой и розовой мозаикой. Особняк, напомним, расположен в КП «Никольская слобода».

Такой комнате действительно может позавидовать практически любой житель нашей страны. У собаки, к примеру, есть даже собственная раковина. Над ней красуется латинская буква F. На окнах в «собачьем логове» текстиль.

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Еще одно важное место в доме у Успенской – это бассейн. Как отмечают те, кто его видел, здесь нет каких-то особых «наворотов», но он невероятно стильный. На полу темно-коричневый декинг. Чаша бассейна выполнена из голубой мозаики. На стенках серо-коричневый клинкер. На потолке, который выполнен в нежно-голубых тонах, расположены огромные люстры.

Те счастливцы, кто побывал в доме у «королевы русского шансона» отмечают, что здесь невероятно уютно. Стиль, конечно, достаточно разрозненный, но все равно здесь любому будет очень приятно провести время, сообщает портал Dni.ru.