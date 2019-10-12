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Лера Кудрявцева объяснила, почему ее дочь никогда не улыбается

Поклонники певицы заметили, что малышка всегда очень серьезна на фото.

Лера Кудрявцева объяснила, почему ее дочь никогда не улыбается
Лера Кудрявцева. Фото Global look press

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь Макаров долгое время скрывали лицо своей дочери Маши. Впервые они решили открыть его миру в мае этого года и сделал это муж телеведущей, опубликовавший в Stories ее фото. До этого родители тщательно прятали внешность девочки в Сети за смайликами и сердечками.

Что заставило их все-таки показать лицо наследницы – неизвестно. Но экстрасенс Алена Орлова считает, что звезда ранее могла бояться сглаза, сообщает «В теме. Kids».

После того, как поклонники Кудрявцевой увидели лицо ее дочери. Они сразу обратили внимание, что Маша всегда очень серьезная и нет ни одной фотографии в Интернете, где бы она улыбалась. Что же это могло значить? Ведущая объяснила это случайностью.

«Она очень много улыбается и смеется. Но почему-то, когда мы ее фотографируем, она никогда не попадает с улыбкой в кадр. Я не знаю, почему, но мы это все заметили», — сказала телеведущая.

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Лера Кудрявцева объяснила, почему ее дочь никогда не улыбается
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