ЗВЕЗДЫ

Лера Кудрявцева похвасталась видео с мужем

Телеведущая выложила на своей странице ролик про супруга Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева похвасталась видео с мужем
Лера Кудрявцева. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Лера Кудрявцева уже шесть лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Пара воспитывает дочь Марию. Телеведущая нечасто делится в своих соцсетях информацией о супруге. Но недавно она решила выложить целый ролик о спортсмене. 

Видео посвящено Игорю Макарову, который играет за хоккейный клуб «Авангард». Он рассказывает, что у него не было вариантов, какую профессию выбрать. Дело в том, что и дед спортсмена, и его отец были хоккеистами. «В 5-6 лет я уже осознанно понимал, что это моя профессия», — рассказывает спортсмен. В ролике Макаров добавляет, что его тренерами были отец и дед, которые проводили «разбор полетов» после каждой игры. 

Подписчики горячо отреагировали на ролик. Так, одна из поклонниц Леры написала: «Смотрю на вас и верю, что жизнь после моих 40 ещё только начинается». «Как здорово, когда профессия становится призванием и когда профессия по душе», — написал другой фолловер. «Гордость за вашего мужа, такой же трудолюбивый, как и вы», — порадовалась еще подписчица. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лера Кудрявцева похвасталась видео с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: