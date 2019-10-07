Лера Кудрявцева похвасталась видео с мужем

Лера Кудрявцева уже шесть лет замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Пара воспитывает дочь Марию. Телеведущая нечасто делится в своих соцсетях информацией о супруге. Но недавно она решила выложить целый ролик о спортсмене.

Видео посвящено Игорю Макарову, который играет за хоккейный клуб «Авангард». Он рассказывает, что у него не было вариантов, какую профессию выбрать. Дело в том, что и дед спортсмена, и его отец были хоккеистами. «В 5-6 лет я уже осознанно понимал, что это моя профессия», — рассказывает спортсмен. В ролике Макаров добавляет, что его тренерами были отец и дед, которые проводили «разбор полетов» после каждой игры.

Подписчики горячо отреагировали на ролик. Так, одна из поклонниц Леры написала: «Смотрю на вас и верю, что жизнь после моих 40 ещё только начинается». «Как здорово, когда профессия становится призванием и когда профессия по душе», — написал другой фолловер. «Гордость за вашего мужа, такой же трудолюбивый, как и вы», — порадовалась еще подписчица.