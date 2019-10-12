Психолог объяснил, почему Лобода прячет лицо дочери

Младшей дочери Светланы Лободы уже полтора года, но подписчики певицы почти ни разу не видели Тильду в лицо. Большинство снимков, которые певица выкладывает в Сеть, сделаны с затылка.

Даже родные Светланы считают, что это явный перебор, но она ничего не может с собой поделать, сообщает «В теме. Kids». По словам Светланы, ее мама не раз просила ее стать менее щепетильной по отношению к детям.

Так же до поры до времени поступали Лера Кудрявцева и певица Ханна. Экстрасенс Алена Орлова уверенна, что звезды прячут своих отпрысков из-за боязни сглаза. «В старину никому бы в голову не пришло показывать грудных детей незнакомым людям и дальним родственникам», — сказала она. И заявила, что особенно сглазливы в этом смысле одинокие бездетные женщины.

Однако психолог Владислав Чубаров нашел этому другое, весьма тривиальное объяснение. По его мнению, звезды таким образом создают вокруг себя лишнюю шумиху. «Вначале закрывают детям лица смайликами, а потом еще «случайно» сливают их фото папарацци. Не всему надо верить, что транслируется во не, потому что суть публичности сводится все-таки к зарабатыванию денег», — считает психолог.