Дом культуры в родном селе Леонова назовут его именем

Губернатор Кемеровской области, где родился знаменитый космонавт Алексей Леонов, пообещал увековечить имя выдающегося человека. Во время визита в поселок Листвянка Сергей Цивилев заявил, что местный Дом культуры будет носить имя Леонова. О том, чтобы переименовать постройку, власти региона уже договорились с профильными органами, а также получили согласие местных жителей. Кроме нового имени постройка и территория вокруг приобретут новый внешний вид – на участке скоро начнется капитальный ремонт.

«Известия» отмечают, что помимо переименования Дома культуры также планируется возвести несколько памятников первому космонавту, вышедшему в открытый космос. Один из них появится на месте бывшей школы, второй украсит парк имени Леонова.

«Алексея Архиповича любит вся Россия, весь Кузбасс, жители Листвянки гордятся, что живут на малой родине легендарного человека, первого покорителя открытого космоса», — подчеркнул руководитель региона.