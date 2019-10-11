Жене и дочери космонавта Леонова остались дом за 40 млн рублей и новый Mercedes

По биографии знаменитого космонавта сняли фильм «Время первых», а оплакивать потерю будут его жена и дочь.

Первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, 11 октября скончался на 86-м году жизни. Информацию подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Потерю оплакивает его жена Светлана и дочь Оксана. В последнее время Алексей Архипович чувствовал себя неважно из-за диабета. Из-за обострившейся болезни Леонов даже перенес операцию на ногах.

Всё то время, которое космонавт находился не в больнице, он проводил в своем трехэтажном доме в подмосковной деревне Леониха. Это место он очень любил за тишину, а также близость к Москве. Деревня находится всего в 48 километрах от столицы.

Кроме того, в отличие от многих современных поселков, Леониха — деревушка с богатой историей. В XIX веке на этом месте стояло всего 8 дворов, а сейчас Леониха выросла до коттеджного поселка с развитой инфраструктурой.

«Дома в этом коттеджном поселке могут стоить от 25 до 40 миллионов рублей. Зависит от площади, от состояния дома. Потому что размер самих участков в Леонихе одинаковый — около 15 соток», — поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин.

Остались у космонавта и два автомобиля представительского класса — новенький Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость подобных автомобилей в хорошей комплектации начинается от трех миллионов рублей.

Вся недвижимость перейдет по наследству супруге и дочери Алексея Архиповича.

«Если нет брачного договора между супругами, то жена автоматически получает половину от совместно нажитого имущества, а вот вторая половина уже расценивается как наследство. И она делится между наследниками. В данном случае в равных долях между женой и дочерью, — пояснил порталу Teleprogramma.pro адвокат, специалист по семейному праву Андрей Сарычев.

Юрист также рассказал о ситуации с другим наследством:

«Это же касается и автомобилей, даже если они были оформлены на Алексея Архиповича. При этом, возможно, супруга в силу своего возраста сразу откажется от принятия наследства в пользу дочери. Она сможет легко оформить это у любого нотариуса. Это частая практика, предусмотренная законом».

Отметим, что у супругов Леоновых было две дочери. Однако старшая, Виктория, скончалась от пневмонии в возрасте 35 лет. А вот младшая Оксана живет с мужем и двумя детьми в Лос-Анджелесе и работает в сфере кинопроката. Сейчас ей 52 года.

Вероятно, в скором времени она прилетит в Москву проститься с отцом. Прощание, а также похороны космонавта пройдут 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах.