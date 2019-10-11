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Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах

Церемония прощания с первым человеком, вышедшим в открытый космос, состоится 15 октября.

Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах
Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым пройдет 15 октября ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП

Стало известно, где похоронят Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова. Его тело предадут земле на мемориальном кладбище в Мытищах. Церемония прощания пройдет во вторник, 15 октября.

Представитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина подтвердил РИА Новости место и дату прощания.

Алексей Леонов умер 11 октября, в Москве. Ему было 85 лет. По предварительной информации, космонавт скончался от сердечной недостаточности в одной из столичных больниц. Перед смертью он долго болел и проходил лечение.

Соболезнования родным и близким Героя выразили коллеги покойного, представители Роскосмоса и многие другие.

Имя Алексея Леонова навсегда вписано не только в историю человечества. Он стал первым, кто вышел в открытый космос, это произошло в марте 1965 года. Весной 2019-го данному событию исполнилось 54 года.

«Я счастливый человек, потому что, хоть и не был космонавтом номер один, зато стал космонавтом барабанных палочек — 11-м. А барабанная дробь иногда сказывается на судьбе, как сигнал к последней атаке», — говорил Леонов телеканалу «360».

 

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Похороны Алексея Леонова пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах
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