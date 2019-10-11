НОВОСТИ

«Или сейчас, или никогда»: как Леонов делал предложение жене

В документальном фильме «Космическая одиссея Алексея Леонова» рассказали о том, как космонавт решил жениться на своей возлюбленной Светлане, с которой затем прожил всю жизнь.

«Или сейчас, или никогда»: как Леонов делал предложение жене
Алексей Леонов. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

11 октября 2019 года скончался космонавт Алексей Леонов. Вскоре после печальной новости на Первом канале вышел документальный фильм о первом человеке, вышедшем в открытый космос. 

Лента рассказала не только о подвигах Леонова в космосе, но и о его личной жизни. Например, о том, как он делал предложение своей будущей жене Светлане. Леонов еще был студентом, когда на улице увидел юную девушку и сразу влюбился. Он выставил девушке подножку, чтобы она споткнулась, а затем, воспользовавшись случаем, проводил до дома. 

Алексей Леонов с женой Светланой
Алексей Леонов с женой Светланой. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Только оказалось, что у Светланы уже был жених. Будущий космонавт решил взять девушку штурмом. К тому моменту он уже прошел медкомиссию и вскоре должен был отправляться в полет. Леонов приехал к девушке домой и сказал: «Светлана, или сейчас, или никогда». 

В те времена очереди в ЗАГС нужно было ждать три месяца. Так что Алексей  Архипович отправился в горком, рассказал о своей ситуации, и пару поженили. Леонов прожил с супругой всю жизнь. «Жена — мой самый верный друг», — говорил космонавт. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей Леоновкосмонавтумер Алексей Леонов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Или сейчас, или никогда»: как Леонов делал предложение жене
Интересно?
Поделись с друзьями: