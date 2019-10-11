«Или сейчас, или никогда»: как Леонов делал предложение жене

В документальном фильме «Космическая одиссея Алексея Леонова» рассказали о том, как космонавт решил жениться на своей возлюбленной Светлане, с которой затем прожил всю жизнь.

11 октября 2019 года скончался космонавт Алексей Леонов. Вскоре после печальной новости на Первом канале вышел документальный фильм о первом человеке, вышедшем в открытый космос.

Лента рассказала не только о подвигах Леонова в космосе, но и о его личной жизни. Например, о том, как он делал предложение своей будущей жене Светлане. Леонов еще был студентом, когда на улице увидел юную девушку и сразу влюбился. Он выставил девушке подножку, чтобы она споткнулась, а затем, воспользовавшись случаем, проводил до дома.

Только оказалось, что у Светланы уже был жених. Будущий космонавт решил взять девушку штурмом. К тому моменту он уже прошел медкомиссию и вскоре должен был отправляться в полет. Леонов приехал к девушке домой и сказал: «Светлана, или сейчас, или никогда».

В те времена очереди в ЗАГС нужно было ждать три месяца. Так что Алексей Архипович отправился в горком, рассказал о своей ситуации, и пару поженили. Леонов прожил с супругой всю жизнь. «Жена — мой самый верный друг», — говорил космонавт.