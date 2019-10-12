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Семья поздравила Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания

Фигурист и актриса поклялись быть вместе 11 лет назад.

Семья поздравила Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев/Фото: https://www.instagram.com/p/BudVgWHnf0V/

Родственники поздравили Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева с годовщиной венчания. Торжественная запись появилась на личной странице актрисы в Instagram. Близкие отметили, что супруги поклялись перед Всевышним быть вместе и в горе, и в радости ровно 11 лет назад. Сегодня же семья «прекрасной няни» переживает непростой период, но друзья и родственники уверены – Настя и Петр смогут преодолеть все невзгоды и вновь заживут счастливо.

«Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!», — говорится в сообщении.

Ранее дочь борющейся за жизнь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и заявила, что появившиеся в СМИ данные об ухудшении здоровья ее матери не соответствуют действительности. Девушка раскритиковала журналистов за жесткие методы работы и резюмировала, что семья не появится на телевидении, потому что никому из близких Заворотнюк не интересен «хайп».

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Семья поздравила Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания
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