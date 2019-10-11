На странице Заворотнюк в Instagram появилась новая запись

С тех пор, как вся Россия узнала печальные новости о том, что актриса Анастасия Заворотнюк больна, ее поклонники следят за каждой крупицей новостей о любимой звезде. На странице артистки в Instagram давно не появлялось никаких публикаций. Накануне близкие актрисы поблагодарили всех, кто поддержал ее в трудную минуту: «От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ!»

Чуть позже на странице появилось новое сообщение. Это цитата из материала газеты «МК» — беседа с актером Алексеем Кирющенко, одним из тех, благодаря кому был когда-то запущен сериал «Моя прекрасная няня». «Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать?» — такая цитата актера опубликована на официальной странице Анастасии Заворотнюк.

Далее там же приведено и продолжение разговора Кирющенко с журналистами. В том числе, тот эпизод, где он рекомендует обратиться в церковь и призывает «не трогать» семью Заворотнюк. Пост снабжен хэштегом #противлживсми.

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Подписчики поблагодарили авторов публикации. Некоторые, правда, обратили внимание, что близкие актрисы недавно сами создали страницу для поддержки Анастасии, которая впоследствии была заблокирована из-за наплыва сообщений. Тем не менее, фолловеры пожелали артистке скорейшего выздоровления, а ее семье — здоровья и удачи.