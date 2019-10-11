В аккаунте Заворотнюк прокомментировали слухи об ухудшении состояния актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк, похоже, всерьез решила заняться новостями о болезни актрисы. 11 октября на ее официальной странице в Instagram появились несколько публикаций. Одна — с благодарностями тем, кто высказал свою поддержку актрисе. Вторая — с цитатой актера Алексея Кирющенко, который призывает оставить семью в покое.
Спустя некоторое время на странице появился еще один пост. «Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением», — пишут представители актрисы. Они добавляют, что не готовы терпеть методов работы некоторых журналистов, которые в погоне за «жареными» новостями нарушают частное пространство самой актрисы и ее близких, а также «ищут «инсайдеров», готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала «героев» в лицо».
В «карусели» близкие Заворотнюк разместили несколько заголовков из новостей об актрисе, отметив, что все они не соответствуют действительности. В частности, там приведен скриншот публикации о том, что Анастасия «находится в состоянии сопора», фрагмент новости о том, что «состоянии Заворотнюк резко ухудшилось», а также несколько фото операторов и корреспондентов изданий, пытавшихся заснять автомобиль близких актрисы.