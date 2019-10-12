«Настя, любим и ждем тебя»: Сати Казанова поддержала Заворотнюк

Певица Сати Казанова в комментариях к посту на страничке актрисы Анастасии Заворотнюк выразила звезде сериала «Моя прекрасная няня» слова поддержки. «Настя, любим и ждем тебя», — заявила Сати Казанова, которая, судя по всему, очень переживает за судьбу актрисы.

Напомним, что родные актрисы решили на ее страничке в Instagram рассказывать о ее состоянии. При этом они подтвердили тот факт, что у звезды есть проблемы со здоровьем.

больше по теме Заработал ранее заблокированный аккаунт в поддержку Заворотнюк Семья приняла решение публиковать всю информацию об актрисе на ее официальной страничке.

Ранее Стас Михайлов сделал отсыл на страничку, где должна была публиковаться правдивая информация об Анастасии Заворотнюк. Он отмечал, что очень устал от лжи в СМИ.

Кстати, из-за большого наплыва посетителей страничка была заблокирована. Спустя сутки ее удалось «оживить», но дочь актрисы Анна отмечала, что все-таки всю самую свежую и правдивую информацию о ее матери она будет размещать на ее страничке. Также Анна Заворотнюк сказала, что она против хайпа, поэтому и не идет на центральные каналы, чтобы поведать о состоянии своей мамы.