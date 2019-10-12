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«Настя, любим и ждем тебя»: Сати Казанова поддержала Заворотнюк

Певица очень переживает за судьбу актрисы.

«Настя, любим и ждем тебя»: Сати Казанова поддержала Заворотнюк
Казанова поддержала Заворотнюк/globallookpress.com

Певица Сати Казанова в комментариях к посту на страничке актрисы Анастасии Заворотнюк выразила звезде сериала «Моя прекрасная няня» слова поддержки. «Настя, любим и ждем тебя», — заявила Сати Казанова, которая, судя по всему, очень переживает за судьбу актрисы.

Семья Анастасии Заворотнюк. Фото
Казанова поддержала Заворотнюк/https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Напомним, что родные актрисы решили на ее страничке в Instagram рассказывать о ее состоянии. При этом они подтвердили тот факт, что у звезды есть проблемы со здоровьем.

Ранее Стас Михайлов сделал отсыл на страничку, где должна была публиковаться правдивая информация об Анастасии Заворотнюк. Он отмечал, что очень устал от лжи в СМИ.

Кстати, из-за большого наплыва посетителей страничка была заблокирована. Спустя сутки ее удалось «оживить», но дочь актрисы Анна отмечала, что все-таки всю самую свежую и правдивую информацию о ее матери она будет размещать на ее страничке. Также Анна Заворотнюк сказала, что она против хайпа, поэтому и не идет на центральные каналы, чтобы поведать о состоянии своей мамы.

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«Настя, любим и ждем тебя»: Сати Казанова поддержала Заворотнюк
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