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Яростный поклонник пытался изнасиловать певицу, выследив её по селфи

По отражению в её глазах на фото преступник понял, где она живет, и подкараулил девушку возле дома.

Яростный поклонник пытался изнасиловать певицу, выследив её по селфи
Фанат напал на певицу, вычислив, где она живет по фотографиям в Интернете. Фото: Instagram

Публичным людям нужно более тщательно заботиться о своей безопасности и тайне своей личной жизни. 21-летняя японская поп-певица Эна Мацуока, участница группы Tenshi Tsukinukeni Yomi, теперь хорошо об этом знает, ведь в сентябре она оказалась в ужасной ситуации всего лишь из-за собственных фотографий в Интернете.

Как пишет издание Tokyo Reporter, молодому мужчине по имени Хибики Сато очень нравилась Эна. Решив познакомиться с поп-звездой поближе, он тщательно изучил ее фотографии в социальных сетях, узнал, в каком районе Токио и каком доме она живет, а по отражению в ее больших глазах на селфи даже вычислил, в какой подъезд она заходит, когда возвращается домой.

17 сентября Мацуока возвращалась с очередного концерта. Когда она открыла дверь подъезда, поджидавший неподалеку Хибики вошел следом за ней, набросил ей на голову полотенце и начал домогаться. Девушка смогла отбиться от фаната, но получила при этом травмы лица, после которых восстанавливалась около недели.

«Качество изображения камер смартфонов в последнее время стало очень хорошим, а значит мы столкнулись с новым риском непреднамеренного раскрытия информации о нашей личной жизни», — сказал, комментируя случившееся профессор Токийского университета Шуичиро Хоши, рекомендуя не только знаменитостям, но и обычным людям быть более осторожными, размещая данные о себе в соцсетях.

Фанат напал на японскую певицу
Преступником оказался 26-летний Хибики Сато. Фото: Twitter
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Яростный поклонник пытался изнасиловать певицу, выследив её по селфи
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