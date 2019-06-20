Японская сказка: Рудковская показала сыну Диснейленд в Токио

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Саша, или Гном Гномыч, как ласково называют его родители, едва ли не самый популярный ребенок в России. Мальчик много и напряженно работает — занимается фигурным катанием, принимает участие в рекламе и фотосессиях, и родители решили устроить ему запоминающиеся каникулы.

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Всей семьей они отправились в знаменитый Диснейленд, но расположенный не в Соединенных Штатах, а в Токио. В своем Instagram Рудковская опубликовала семейный портрет на фоне знаменитого мультипликационного замка из заставки киностудии.

«Добро пожаловать в Диснейленд», — написала Яна на английском.

На фото видно, что продюсер уже решила примерить игривый ободок с ушками Микки Мауса — главного символа Диснейленда. На Саше была бейсболка с не менее популярным героем мультфильмов Диснея — Дональдом Даком.

Сменился и тон комментариев к постам Рудковской. Там отметили, что Яна — прекрасная мать и подарила сыну настоящую сказку.